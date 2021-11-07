Руй Витория высказался о возможном увольнении из "Спартака"

Фото: инстаграм Руя Витории/Автор неизвестен

Главный тренер "Спартака" Руй Витория прокомментировал информацию о своей возможной отставке из московского клуба.

"Разговоры об отставке? Я не привык доверять слухам. Жизнь тренеров похоже на выключатель — сегодня выключили, завтра включили", - приводит слова Витории "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что "Спартак" ведет переговоры с итальянцем Паоло Ваноли, который ранее был ассистентом Антонио Конте.

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