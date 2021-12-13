Руй Витория высказался о возможном увольнении из "Спартака"

Фото: инстаграм Руя Витории/Автор неизвестен

Главный тренер "Спартака" Руй Витория высказался о своем будущем в команде после поражения московского клуба в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" (0:3).

"Ну какая дальнейшая судьба?.. Сейчас поедем в Москву, потом будет отпуск. День идет за днем. Тут сложно что-то сказать. Можно сказать только то, что будет завтра, и больше ничего", — сказал Витория в эфире "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что Витория в ближайшее время будет отправлен в отставку, а его преемником станет итальянец Паоло Ваноли.

После 18 туров "Спартак" занимает лишь девятое место в турнирной таблице чемпионата России и опережает зону переходных матчей на четыре очка.

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