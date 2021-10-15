Руй Витория высказался об одной из главных проблем российского футбола
Фото: инстаграм Руя Витории/Автор неизвестен
Главный тренер московский "Спартака" Руй Витория выразил мнение, что лимит на легионеров мешает российскому футболу.
"Лимит не решает проблему, потому что здесь, в России, складывается типичная ситуация. Даже не обладая высоким качеством, игрок всегда может найти себе новую команду, а клубы при этом вынуждены платить за этого игрока большие деньги. Например, у игрока по окончании контракта есть вариант с "Локомотивом", "Спартаком", "Динамо", "Краснодаром", "Зенитом". Это набор команд, которые всегда могут предложить игроку место в составе и хорошие условия. Игрок понимает, что если он не нужен одному клубу, то его обязательно возьмет другой.
В Португалии нет ограничений на иностранцев. Если португальский игрок не хочет продлевать контракт, клуб будет искать бразильца. Португалец понимает, что ему всегда найдется альтернатива, что заставляет его работать и становиться лучше с каждым днем. И это принципиальное различие", – приводит слова Витории "Спорт-Экспресс".
Напомним, что в настоящее время в Российской Премьер-Лиге действует ограничение - не больше восьми иностранных игроков в заявке команды на сезон. После Евро-2020 РФС и клубы вели переговоры об ослаблении лимита, но против этого высказался президент Российской Федерации Владимир Путин.
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