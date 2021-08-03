Руй Витория высказался перед игрой против "Бенфики" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм Витории/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория рассказал о своих ожиданиях от игры с "Бенфикой" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Нам предстоит игра за выход в Лигу чемпионов. Матч будет сложным. Нам будет противостоять хороший и сильный соперник.

Это самый сильный соперник, который мог нам достаться. Но жребий пал таким образом.

Команда рвется в бой, полна сил, ребята полны амбиций. Мы сделали все, чтобы подготовиться к этой игре лучшим образом", – сказал португальский специалист.

Напомним, что "Спартак" примет "Бенфику" на своем поле уже завтра, 4 августа.

Также не пропустите: Испания вырвала победу у Японии и вышла в финал Олимпиады. | http://soccernews.ru