Ряд европейских клубов заинтересованы в защитнике "Баварии"

Фото: инстаграм Сарра\Автор неизвестен

Французский защитник "Баварии" Буна Сарр может сменить клубную прописку, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, сенегальский футболист привлек внимание "Лилля", "Ромы", "Бордо" и "Дженоа".

Отмечается, что агенты бывшего футболиста "Марселя" уже общались с заинтересованными клубами.

В нынешнем сезоне Сарр принял участие в 4 матчах в Бундеслиге. Перешел в "Баварию" игрок в 2020 году.

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