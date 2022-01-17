Ряд европейских клубов заинтересованы в защитнике "Баварии"
Фото: инстаграм Сарра\Автор неизвестен
Французский защитник "Баварии" Буна Сарр может сменить клубную прописку, сообщает Foot Mercato.
По информации источника, сенегальский футболист привлек внимание "Лилля", "Ромы", "Бордо" и "Дженоа".
Отмечается, что агенты бывшего футболиста "Марселя" уже общались с заинтересованными клубами.
В нынешнем сезоне Сарр принял участие в 4 матчах в Бундеслиге. Перешел в "Баварию" игрок в 2020 году.
Также не пропустите: Месси не вызовут в сборную Аргентины из-за последствий коронавируса. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Алжирец Яхья получил важную должность в "Спартаке"
-
"Наполи" уверенно победил "Болонью" в матче чемпионата Италии
-
"Милан" неожиданно проиграл "Специи" в Серии А
-
Левандовски - лучший игрок года по версии ФИФА
-
Роналду, Месси и Левандовски вошли в "команду года" ФИФА
-
ФИФА выбрала лучший гол года
-
ФИФА выбрала лучшего тренера года
-
ФИФА приняла важное решение по желтым карточкам игроков перед стыковыми матчами отбора ЧМ-2022
-
Менди - лучший вратарь года по версии ФИФА
-
Сборная России объявила заявку на Евро-2022 по мини-футболу
-
Камерун упустил победу над Кабо-Верде в матче Кубка Африки
-
"Эвертон" может пригласить главного тренера сборной Бельгии
-
Тухель высказался о своем будущем в "Челси"
-
"Ньюкасл" сделал очень крупное предложение Дембеле
-
Ряд европейских клубов заинтересованы в защитнике "Баварии"
-
"Барселона" может подписать нападающего "Эльче"
-
Аспиликуэта поделился мнением о борьбе за титул чемпиона в АПЛ
-
"Барселона" надолго теряет Умтити
-
Месси не вызовут в сборную Аргентины из-за последствий коронавируса
-
Тухель высказался о роли Лукаку в "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20