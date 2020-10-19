Ряд игроков ПСЖ пропустят матч Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед"

Стало известно, кто из игроков основы ПСЖ пропустит матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает L'Equipe.



Встречу пропустят следующие футболисты: Мауро Икарди, Марко Верратти, Леандро Паредес, Тило Керер и Хуан Бернат.

Кроме того, остается под вопросом участие хавбека Юлиана Дракслера и защитника Маркиньоса.



Напомним, матч ПСЖ - "МЮ" состоится завтра, 20 октября, в Париже. Начало встречи - в 22:00 мск.

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