Ряд игроков сборной России получили повреждения в матче с Шотландией

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Ряд игроков сборной России получили повреждения в матче с Шотландией

По итогам матча седьмого тура квалификации Евро-2020 против Шотландии сборная России может потерять нескольких игроков.

Пресс-служба национальной команды сообщила, что ряд футболистов получили повреждения в вышеуказанном поединке.

"После игры с Шотландией ряд игроков сборной России имеют незначительные проблемы со здоровьем, связанные с опорно-двигательным аппаратом нижних конечностей. После оценки функционального состояния футболистов и проведения врачами стартовой консервативной терапии тренерский штаб примет решение о составе на матч с Кипром.

Сегодня команда провела в Новогорске восстановительную тренировку. Игроки занимались двумя группами в зависимости от проведённого количества времени во вчерашней игре. Во второй половине дня команда в полном составе вылетит в Ларнаку", - говорится в публикации.

Напомним, что Россия разгромила Шотландию со счётом 4:0, а уже в воскресенье сразится с Кипром. Победа или ничья в этой игре гарантируют россиянам путёвку на Чемпионат Европы.

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