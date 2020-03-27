Ряд клубов АПЛ выступают за полную переигровку текущего сезона

Розыгрыш английской Премьер-лиги сезона 2019/20 необходимо полностью переиграть - такого мнения придерживаются несколько клубов высшего дивизиона.

По информации The Athletic, среди членов лиги всё чаще бытует мнение, что доиграть чемпионат из-за пандемии коронавируса не получится, а принимать текущие результаты в качестве окончательных неверно.

Чтобы принять решение о продолжении или переигровке сезона в АПЛ, нужны голоса 14 из 20 клубов.

Напомним, что "Ливерпулю" для первого за 30 лет чемпионства осталось одержать 2 победы в 9 турах.

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