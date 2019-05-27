Ряд клубов подали апелляцию на отказ в выдаче лицензии РФС

Теги анжимордовия саранск

Ряд клубов подали апелляцию на отказ в выдаче лицензии РФС

Начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза Евгений Летин рассказал, что ряд клубов ФНЛ хотят оспорить отказ в выдаче им лицензии на следующий сезон. Об этом пишет "Чемпионат".

Аппеляцию подали следующие клубы: "Анжи", "Мордовия", "Авангард", "Балтика", "Луч", "Иртыш", "Чайка", "Текстильщик". 

"Что касается подачи апелляции имеющего долги "Анжи", каждый может апеллировать, это их право. Но не факт, что её удовлетворят", - сказал Летин.

А еще: "Анжи" может потерять профессиональный статус | http://soccernews.ru
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