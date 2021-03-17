Ряд клубов РПЛ наняли частных детективов, чтобы удостовериться в честности арбитров на VAR
Бывший журналист "Советского спорта" и "Спорт-Экспресса" Сергей Егоров заявил, что многие клубы РПЛ не удовлетворены качеством работы видеоарбитров.
"По моей информации, ряд клубов задумываются или уже обратились к детективам, чтобы они разобрались, что у судей за душой", – сообщил Егоров в эфире ютуб-канала "Футбольный Биги".
Напомним, "Ростов" рассматривал вариант с бойкотом матча с "Ротором" из-за недовольства судейством.
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц допустил, что на последнем матче "Ростова" работал низкоквалифицированный видеосудья.
Читать также: Арбитр Карасев имеет хорошие шансы поехать на Евро-2020 | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ЦСКА закрепил 12-й номер за болельщиками
-
Клопп рассказал как к нему относятся в "Ливерпуле"
-
РПЛ запустила тестовый режим системы добровольной идентификации болельщиков
-
Команды Гвардиолы забивает более 100 голов в 12 сезонах подряд
-
Все возможно: директор "Реала" громко высказался о возможном возвращении Роналду
Лента новостей
-
Клопп назвал лучшего футболиста в своей тренерской карьере
-
"Торино" совершил супер-камбэк в матче с "Сассуоло"
-
Лев вызвал в сборную Германии Вирца и Мусиалу
-
ЦСКА закрепил 12-й номер за болельщиками
-
Клопп рассказал как к нему относятся в "Ливерпуле"
-
Винисиус: "Роналду – легенда "Реала"
-
Ряд клубов РПЛ наняли частных детективов, чтобы удостовериться в честности арбитров на VAR
-
Нападающий "Вест Хэма" Антонио будет играть за сборную Ямайки вместо Англии
-
Симеоне пояснил, чего ждет от матча с "Челси"
-
"Барселона" может купить молодого защитника "Спортинга". Его хотят и другие топ-клубы
-
РПЛ запустила тестовый режим системы добровольной идентификации болельщиков
-
Легендарный испанский тренер считает, что Месси нужно остаться в "Барселоне"
-
Арбитр Карасев имеет хорошие шансы поехать на Евро-2020
-
Йоррит Хендрикс: "РПЛ сильнее голландского чемпионата"
-
Боярский спрогнозировал результат матча "Зенит" - ЦСКА
-
Команды Гвардиолы забивает более 100 голов в 12 сезонах подряд
-
Агуэро недоволен игрой против "Боруссии" в Лиге Чемпионов
-
Легенда "Ювентуса" может завершить карьеру в конце сезона
-
Рюдигер рассказал о несостоявшемся переходе в ПСЖ
-
Испанский клуб хочет перенести выплату "Шахтеру" за трансфер, который состоялся в 2007 году