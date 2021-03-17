Ряд клубов РПЛ наняли частных детективов, чтобы удостовериться в честности арбитров на VAR

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Ряд клубов РПЛ наняли частных детективов, чтобы удостовериться в честности арбитров на VARБывший журналист "Советского спорта" и "Спорт-Экспресса" Сергей Егоров заявил, что многие клубы РПЛ не удовлетворены качеством работы видеоарбитров.

"По моей информации, ряд клубов задумываются или уже обратились к детективам, чтобы они разобрались, что у судей за душой", – сообщил Егоров в эфире ютуб-канала "Футбольный Биги".

Напомним, "Ростов" рассматривал вариант с бойкотом матча с "Ротором" из-за недовольства судейством.

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц допустил, что на последнем матче "Ростова" работал низкоквалифицированный видеосудья.

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