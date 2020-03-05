Ряд клубов РПЛ оштрафованы по итогам 20-го тура

По итогам 20-го тура Тинькофф РПЛ несколько клубов оштрафованы за поведение болельщиков.

Ранее стало известно, что "Зенит" оштрафован на 150 тысяч, "Локомотив" - на 170 тысяч.

"Ахмат" оштрафован на 60 тысяч рублей за использование оборудования стадиона для поддержки домашней команды на матче с "Ростовом", "Крылья Советов" получили штраф 40 тысяч рублей за использование их болельщиками нецензурной лексики на игре с "Оренбургом", а "Тамбов" оштрафован на 120 тысяч рублей за появление болельщика команды на поле после матча с "Рубином"

За использование болельщиками "Динамо" и "Спартака" нецензурной лексики клубы получили штрафы по 100 тысяч рублей", - рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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