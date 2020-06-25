Ряд клубов РПЛ получил мини-лаборатории для экспресс-диагностики коронавируса

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Ряд клубов РПЛ получил мини-лаборатории для экспресс-диагностики коронавируса

"Зенит", "Ахмат" и "Тамбов" получили лаборатории для экспресс-тестирования футболистов и сотрудников команд. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

Для этого руководство клубов заключило соглашения о сотрудничестве с российско-японской компанией "Эвотэк-Мирай Геномикс".

"Эта технология позволит существенно сократить время на выявление случаев заражения и повысит безопасность проведения матчей Тинькофф Российской Премьер-Лиги. Мини-лаборатории для экспресс-диагностики COVID-19, которые получили клубы, созданы при участии Российского фонда прямых инвестиций. Они используют уникальную технологию быстрой генетической диагностики коронавирусной инфекции методом изотермальной молекулярной диагностики SmartAmp", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в "Ростове", "Динамо" и "Оренбурге" выявлено большое количество зараженных коронавирусом.

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