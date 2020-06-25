Ряд клубов РПЛ получил мини-лаборатории для экспресс-диагностики коронавируса
"Зенит", "Ахмат" и "Тамбов" получили лаборатории для экспресс-тестирования футболистов и сотрудников команд. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.
Для этого руководство клубов заключило соглашения о сотрудничестве с российско-японской компанией "Эвотэк-Мирай Геномикс".
"Эта технология позволит существенно сократить время на выявление случаев заражения и повысит безопасность проведения матчей Тинькофф Российской Премьер-Лиги. Мини-лаборатории для экспресс-диагностики COVID-19, которые получили клубы, созданы при участии Российского фонда прямых инвестиций. Они используют уникальную технологию быстрой генетической диагностики коронавирусной инфекции методом изотермальной молекулярной диагностики SmartAmp", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в "Ростове", "Динамо" и "Оренбурге" выявлено большое количество зараженных коронавирусом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22