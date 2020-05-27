Ряд клубов РПЛ выступили за возобновление сезона со зрителями

"Спартак", "Зенит", "Краснодар", ЦСКА и ряд других клубов выступили за вариант возобновления сезона РПЛ со зрителями. Об этом сообщает "Чемпионат".



РФС пока продумывает план, при котором зрители смогут посещать матчи. Однако в первом туре это вряд ли будет возможно. В России на данный момент слишком большое количество людей заболевает каждый день.



Рестарт чемпионата России по футболу запланирован на 21 июня.

А еще: Кикнадзе будет жить на базе "Локомотива" вместе с игроками| http://soccernews.ru