Ряд клубов РПЛ выступили за возобновление сезона со зрителями

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Ряд клубов РПЛ выступили за возобновление сезона со зрителями

"Спартак", "Зенит", "Краснодар", ЦСКА и ряд других клубов выступили за вариант возобновления сезона РПЛ со зрителями. Об этом сообщает "Чемпионат".

РФС пока продумывает план, при котором зрители смогут посещать матчи. Однако в первом туре это вряд ли будет возможно. В России на данный момент слишком большое количество людей заболевает каждый день.

Рестарт чемпионата России по футболу запланирован на 21 июня.

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3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
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11 Тамбов Тамбов 22 25
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