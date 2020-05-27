Ряд клубов РПЛ выступили за возобновление сезона со зрителями
"Спартак", "Зенит", "Краснодар", ЦСКА и ряд других клубов выступили за вариант возобновления сезона РПЛ со зрителями. Об этом сообщает "Чемпионат".
РФС пока продумывает план, при котором зрители смогут посещать матчи. Однако в первом туре это вряд ли будет возможно. В России на данный момент слишком большое количество людей заболевает каждый день.
Рестарт чемпионата России по футболу запланирован на 21 июня.
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"Реал" начал тренировку с минуты молчания о жертвах коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20