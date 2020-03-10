Ряд клубов Серии А отменили тренировки

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Ряд клубов Серии А отменили тренировки

Несколько клубов Серии А, среди которых "Милан", "Фиорентина" и "Верона", отменили тренировки из-за вспышки коронавируса.

Напомним, в Италии приостановлены все спортивные мероприятия до 3 апреля, чтобы избежать угрозу заражения коронавирусом.

Ряд клубов закрыли тренировочные объекты и остановили какие-либо мероприятия.

На данный момент Италия входит в первую тройку в мире по числу заразившихся коронавирусом (более 7500). Всего в мире заразились почти 110 тысяч человек. Число выздоровевших составляет около 62 тысяч. Умерли - более 3800.

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