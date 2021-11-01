Ряд основных игроков "Барселоны" восстановились от травм

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Несколько основных футболистов "Барселоны" приступили к тренировкам в общей группе после восстановления от травм.

Сегодня вместе с остальной командой тренировались уругвайский защитник Рональд Араухо, голландский полузащитник Френки де Йонг, французский вингер Усман Дембеле, а также испанский нападающий Ансу Фати, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Напомним, что уже завтра, 2 ноября, "Барселона" на выезде встретится с киевским "Динамо" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало встречи запланировано на 22:00 (мск).

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