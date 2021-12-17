Ряд топ-клубов Европы заинтересованы в шведском таланте

Теги копенгагенбарселонабавария мюнхенчелсиаякс

Ряд топ-клубов Европы заинтересованы в шведском талантеМолодой хавбек датского "Копенгагена" Руни Барджи заинтересовал несколько европейских топ-клубов, сообщает издание The Sun.

По информации источника, в трансфере 16-летнего полузащитника заинтересованы "Челси", "Аякс", "Барселона" и "Бавария".

Отметим, что Барджи недавно стал самым молодым автором гола в истории высшего дивизиона Дании. Он забил гол в матче против "Ольборга", который его команда сумела выиграть со счетом 3:1.

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