Ряд топ-клубов Европы заинтересованы в шведском таланте
Молодой хавбек датского "Копенгагена" Руни Барджи заинтересовал несколько европейских топ-клубов, сообщает издание The Sun.
По информации источника, в трансфере 16-летнего полузащитника заинтересованы "Челси", "Аякс", "Барселона" и "Бавария".
Отметим, что Барджи недавно стал самым молодым автором гола в истории высшего дивизиона Дании. Он забил гол в матче против "Ольборга", который его команда сумела выиграть со счетом 3:1.
Также не пропустите: Хави высказался о возможном трансфере Холанда. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Реал" заинтересован в двух хорватских талантах
-
Ряд топ-клубов Европы заинтересованы в шведском таланте
-
"Краснодар" хочет подписать нового нападающего
-
Черчесов может возглавить чемпиона Венгрии
-
На Икарди и его супругу Ванду Нару подали в суд
-
Хави высказался о возможном трансфере Холанда
-
Глушаков хотел бы выпить с Путиным
-
Райола хочет устроить своего клиента в ПСЖ
-
Гринвуд может покинуть "Манчестер Юнайтед" из-за Роналду
-
2
Гендиректор "Спартака" назвал обновлённые задачи команды на сезон
-
Гасперини указал на проблемы Миранчука в "Аталанте"
-
СМИ узнали причину срыва перехода Маноласа в "Зенит" в 2019 году
-
Кавани готов расторгнуть контракт с "Манчестер Юнайтед" ради "Барселоны"
-
Южноамериканские сборные будут играть в Лиге Наций: подробности
-
Ваноли рассказал, каким он хочет сделать "Спартак"
-
Клубы АПЛ на следующей неделе обсудят кризис в лиге из-за COVID-19
-
Агент Фукса прокомментировал будущее бразильца в ЦСКА
-
"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для шведского таланта
-
Гендиректор "Спартака" рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно
-
"Интер" объявил об уходе Эриксена
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18