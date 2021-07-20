Ряд топ-клубов интересуются защитником "Сассуоло"

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Ряд топ-клубов интересуются защитником "Сассуоло"Фото: инстаграм Мюльдюра/Автор неизвестен

Как сообщает Sky Sport Germany, защитник "Сассуоло" Мерт Мюльдюр может сменить клуб этим летом.

По информации источника, "Бавария" проявляет предметный интерес к 22-летнему игроку. 

Также турецкий защитник интересен "Арсеналу" и испанским клубам.

В прошедшем сезоне Мюльдюр сыграл 28 матчей в Серии А.

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