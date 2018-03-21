Ряд ведущих европейских клубов интересуются вингером "Бенфики"

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Ряд ведущих европейских клубов интересуются вингером "Бенфики"

Вингер "Бенфики" Андрия Живкович привлек к себе внимание многих европейских клубов.

Как сообщает Transfermarket, в услугах 21-летнего серба заинтересованы "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Милан", "Реал Сосьедад" и "Ювентус".

В этом сезоне Живкович провел 14 матчей в чемпионате Португалии, отметился 3 голами и 3 ассистами.

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