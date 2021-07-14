Рядом со стадионом "Спартака" начался пожар
Недалеко от стадиона московского "Спартака" в Тушине начался пожар.
Сегодня, 14 июля, около 19:00 по московскому времени загорелся дом в 70 метрах от "Открытие-Арены".
Стадион "Открытие-Арена" был открыт в 2014 году. Стоимость постройки составил 14.5 миллиардов рублей. Архитектором стадиона был Буркхард Гримм. Арена вмещает в себя 45 360 зрителей. Эта арена помимо матчей "Спартака" принимала игры Кубка Конфедераций в 2017 году, а также матчи чемпионата мира в 2018.
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