Рязанцев: "Этим летом буду искать новый клуб"

Полузащитник питерского "Зенита" Александр Рязанцев намерен покинуть этим летом свой клуб.

"Мой контракт заканчивается, продлевать его не буду, поэтому этим летом стану искать новый клуб. Насчет "Амкара" официально пока ничего не объявили, поэтому не вижу смысла говорить о том, чего не случилось. Могу только сказать, что провел в Перми хороший чемпионат, выразить благодарность тренерскому штабу за совместную работу", - приводит слова 31-летнего хавбека СЭ.

Напомним, "Зенит" объявил о продлении контракта с Жирковым. | soccernews.ru