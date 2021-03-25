Рязанцев не жалеет о переходе в "Зенит"

Фото официальный сайт "Торпедо"

Полузащитник "Торпедо" Александр Рязанцев ответил на вопросы о своём периоде карьеры в питерском "Зените".

"Я покинул "Рубин" ради нового опыта. "Зенит" предложил контракт, и я захотел попробовать себя на новом уровне. Опыт получил, но на новый уровень не вышел. Сложно сказать, в итоге переход стал удачным или нет. Мы же не знаем, что случилось бы, останься я в Казани. Это уже философские вопросы. Чувство сожаления после перехода в "Зенит"? А смысл? Кто-то сможет пересдать карты? Поэтому я не вижу смысла жалеть. Факт в том, что я точно сделал выводы и это очень важно.

Аренды? Я мог спокойно оставаться в "Зените" и получать зарплату. Но мне хотелось играть. В каждую из аренд я уходил с существенным снижением по контракту. Уходя в "Урал", я знал, что летом в "Зенит" придёт новый тренер. К этому моменту я хотел подойти в хорошей форме. Что касается "Амкара", у меня оставался год по контракту, нужна была игровая практика для нового контракта", - сказал 34-летний футболист в интервью "Бизнес Online".

Зимой 2014 года Рязанцев перешёл из "Рубина" в "Зенит" на правах свободного агента. За питерский клуб он выступал до лета 2018 года. В составе "сине-бело-голубых" хавбек сыграл 58 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.

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