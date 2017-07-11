Рязанцев перешел в "Амкар"

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Рязанцев перешел в "Амкар"
Полузащитник "Зенита" Александр Рязанцев стал игроком "Амкара", сообщает официальный сайт клуба.

Пермский клуб арендовал футболиста до лета 2018 года. Стоит отметить, что в минувшем сезоне хавбек не провел ни одного матча за "Зенит".

30-летний Рязанцев выступает за "Зенит" с 2014 года, провел за клуб 58 матчей, забил 3 мяча и отдал 10 результативных передач. Сдавался в аренду "Уралу". Ранее играл за "Москву" и "Рубин". За сборную России сыграл 5 матчей. Трехкратный чемпион России, обладатель Кубка России, трехкратный обладатель Суперкубка России. Ориентировочная стоимость игрока составляет 700 тысяч евро.

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