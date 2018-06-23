Рязанцев прокомментировал слухи о возможном уходе Головина в "Ювентус"

Экс-игрок "Зенита" Александр Рязанцев советует Александру Головину перебраться в "Ювентус".

"Мною интересовались немецкие клубы. Я был вторым в шорт-листе. Честно, я бы поехал. Хорошо, что в России режут деньги, чтобы футболисты переходили в зарубежные клубы.

Читаю про Головина и "Ювентус", сижу и думаю: "Ну уезжай, пожалуйста" - приводят слова Рязанцева российские СМИ.

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