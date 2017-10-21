Рязанцев пропустит матч со "Спартаком"

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Рязанцев пропустит матч со "Спартаком"

Полузащитник "Амкара" Александр Рязанцев не поможет своей команде в матче 14-го тура чемпионата России против "Спартака".

Как сообщает официальный сайт пермского клуба, 31-летний футболист не успевает восстановиться после травмы к поединку с "красно-белыми".

Напомним, что матч "Спартак" – "Амкар" состоится сегодня в 19:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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