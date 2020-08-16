Рыбчинский: "Сейчас Миранчуку лучше пойти в "Аталанту", чем в "Ювентус"

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Рыбчинский: "Сейчас Миранчуку лучше пойти в "Аталанту", чем в "Ювентус"

Хавбек "Локомотива" Дмитрий Рыбчинский рассказал, что думает об Алексее Миранчуке.

Ранее сообщалось, что 24-летним футболистом интересуется "Аталанта".

"Сам Алексей ничего не говорил насчет этого, поэтому никто ничего не знает. Может, он скрывает, я не в курсе.

Попасть в "Ювентус" было бы круто. Но мне кажется, сейчас лучше пойти в "Аталанту", чем в "Юве". В туринском клубе сумасшедшая конкуренция. "Аталанта" тоже не слабая команда, но я бы, если бы пришлось выбирать, предпочел Бергамо. А как думает Алексей, не знаю, надо у него спрашивать", - цитирует Рыбчинского "Советский спорт".

24-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива". В составе "железнодорожников" он провел 226 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 44 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

А еще: Алексей Миранчук хочет перейти в "Милан" или "Ювентус"| http://soccernews.ru
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