Рыбка: "Федецкий пешком пошел бы в "Зенит", если получил бы такое же предложение как и Ракицкий"
Экс-вратарь "Динамо" и "Шахтера" Александр Рыбка высказался о критике Артема Федецкого в адрес Ярослава Ракицкого из-за перехода в "Зенит".
"Я уважительно отношусь к Федецкому. Он говорил громкие слова в адрес футболистов, переезжающих в Россию. Сам якобы имел предложения, но отказался. Не знаю... Думаю, что Федецкий пешком пошел бы в "Зенит", если получил бы такое же предложение как и Ракицкий. У него нет права осуждать Ракицкого", - заявил Рыбка.
Напомним, что Ракицкий перебрался в "Зенит" в январе 2019 года. Его контракт с питерским клубом рассчитан на 3,5 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20