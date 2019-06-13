Рыбка: "Федецкий пешком пошел бы в "Зенит", если получил бы такое же предложение как и Ракицкий"

Экс-вратарь "Динамо" и "Шахтера" Александр Рыбка высказался о критике Артема Федецкого в адрес Ярослава Ракицкого из-за перехода в "Зенит".

"Я уважительно отношусь к Федецкому. Он говорил громкие слова в адрес футболистов, переезжающих в Россию. Сам якобы имел предложения, но отказался. Не знаю... Думаю, что Федецкий пешком пошел бы в "Зенит", если получил бы такое же предложение как и Ракицкий. У него нет права осуждать Ракицкого", - заявил Рыбка.

Напомним, что Ракицкий перебрался в "Зенит" в январе 2019 года. Его контракт с питерским клубом рассчитан на 3,5 года.

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