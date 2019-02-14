Рыболовлев прокомментировал увольнение вице-президента Васильева

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Рыболовлев прокомментировал увольнение вице-президента Васильева

Владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев рассказал о деталях увольнения Вадима Васильева с поста вице-президента клуба.

"За шесть лет работы Вадима Васильева в "Монако" мы вместе проделали большой путь. Было много успехов: клуб пять раз поднимался на подиум, впервые за 17 лет выиграл Лигу 1 и доходил до полуфинала Лиги чемпионов. Но за последний год были допущены и серьезные ошибки, которые привели к худшим за семь лет спортивным результатам. 

Но с недавнего времени мне пришлось активно разбираться с проблемами клуба. Я принял ряд сложных, но, на мой взгляд, необходимых решений. В частности, я сам позвонил Леонарду Жардиму - извинился перед ним за допущенную в октябре ошибку, попросил его вернуться и возглавить команду. Я одобрил все его предложения о приобретении новых игроков во время зимнего трансферного окна. Я очень благодарен Вадиму за все, что он сделал для нашего клуба, и желаю ему всего самого доброго", - заявил Рыболовлев.

"Монако" расположился на 19 месте, имея в активе 19 баллов.

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