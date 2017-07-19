Рыбус близок к переходу в "Локомотив"

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Рыбус близок к переходу в "Локомотив"Полузащитник "Лиона" Мацей Рыбус в ближайшее время станет игроком московского "Локомотива".

27-летний поляк уже находится в Москве, где прошел медобследование.

В ближайшее время он присоединится к новой команде.

В прошлом сезоне Рыбус сыграл в чемпионате Франции в 19-ти играх, оформив на свой счет одну голевую передачу.

В России Рыбус играл за "Терек" (ныне "Ахмат").

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