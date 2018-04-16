Рыбус: "Братья Миранчуки способны заиграть в европейском суперклубе"

Защитник московского "Локомотива" Мацей Рыбус высказался об игре лидеров своей команды в текущем сезоне.

"Я не знаю, как в "Локомотиве" было раньше, кто играл хорошо, кто не играл вообще, потому что из Франции я особенно не следил за командой. Мне сложно сказать, почему в этом сезоне так, а в прошлых было по-другому. Но сейчас я знаю, что братья Миранчуки способны заиграть в суперклубе Англии, Испании или Германии. Мануэл Фернандеш уже играл там, в Европе. И сейчас может. Но ему-то зачем уезжать? Уезжать надо молодым. Это они должны хотеть играть в больших клубах Европы", - цитирует 28-летнего бека Р-Спорт.

Напомним, Червиченко подвел итог чемпионской гонке в РФПЛ. | soccernews.ru