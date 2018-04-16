Рыбус: "Братья Миранчуки способны заиграть в европейском суперклубе"

Теги мацей рыбуслокомотив москваантон миранчукалексей миранчукмануэл фернандеш

Рыбус: "Братья Миранчуки способны заиграть в европейском суперклубе"Защитник московского "Локомотива" Мацей Рыбус высказался об игре лидеров своей команды в текущем сезоне.

"Я не знаю, как в "Локомотиве" было раньше, кто играл хорошо, кто не играл вообще, потому что из Франции я особенно не следил за командой. Мне сложно сказать, почему в этом сезоне так, а в прошлых было по-другому. Но сейчас я знаю, что братья Миранчуки способны заиграть в суперклубе Англии, Испании или Германии. Мануэл Фернандеш уже играл там, в Европе. И сейчас может. Но ему-то зачем уезжать? Уезжать надо молодым. Это они должны хотеть играть в больших клубах Европы", - цитирует 28-летнего бека Р-Спорт.

Напомним, Червиченко подвел итог чемпионской гонке в РФПЛ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги 32 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 32 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 25 55
2 Спартак Москва 26 50
3 Краснодар 26 47
4 Зенит Санкт-Петербург 25 45
5 ЦСКА Москва 25 45
6 Уфа 26 35
7 Арсенал Тула 26 35
8 Рубин 26 34
9 Урал 26 33
10 Динамо Москва 25 30
11 Ахмат 25 30
12 Ростов 26 30
13 Амкар 25 28
14 Анжи 26 24
15 Тосно 26 24
16 СКА Хабаровск 26 13
Полная таблица

топ-5 тегов