Рыбус: "Меня звали в "Халл" и в ряд турецких клубов"

Полузащитник Мацей Рыбус рассказал о том, почему решил покинуть "Лион" и перейти в "Локомотив". По словам футболиста, им также интересовались в Англии и Турции.

"Мне не хватало игрового времени в "Лионе". Предложение "Локомотива" было предметным, серьезным.

Захотелось скорее заиграть, вернуться в Россию, тем более чемпионат мне хорошо знаком. Поэтому выбрал именно этот клуб.

Конкретного предложения от ЦСКА не было получено. «Локомотив» же действовал стремительно. Слышал об интересе из Англии и Турции. Англичане звали в "Халл", были разговоры, но опять же – без конкретики", - сказал он.

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