Рыбус может пропустить около семи недель из-за травмы паха

Теги мацей рыбуслокомотив москватравмы

Рыбус может пропустить около семи недель из-за травмы паха

Игрок "Локомотив" Мацей Рыбус, скорее всего, выбыл на семь недель из-за травмы. Об этом сообщил источник, близкий футболисту.

"Рыбусу предстоит пройти углубленное медицинское обследование, чтобы понимать, нужна будет операция или нет. Футболист может пропустить шесть-семь недель из-за травмы паха", - сказал источник.

Человек, сообщающий эту информацию, заявил, что защитник получил травму год назад и на протяжении всего времени играл на уколах.

Скорее всего, Рыбус пропустит 4 матчах РПЛ и две встречи Лиги Чемпионов.

Не пропустите: СМИ: "Локомотив" выкупит Жоау Мариу у "Интера"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Марио Манджукич близок к переходу в "Милан"

Марио Манджукич близок к переходу в "Милан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 12 26
2 Ростов Ростов 12 26
3 Краснодар Краснодар 12 26
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 12 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 12 25
6 Уфа Уфа 12 15
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 12 14
8 Оренбург Оренбург 12 14
9 Урал Урал 12 14
10 Спартак Москва Спартак Москва 12 14
11 Крылья Советов Крылья Советов 12 14
12 Рубин Рубин 12 14
13 Сочи Сочи 12 12
14 Ахмат Ахмат 12 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 12 10
16 Тамбов Тамбов 12 8
Полная таблица

топ-5 тегов