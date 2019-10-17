Рыбус может пропустить около семи недель из-за травмы паха

Игрок "Локомотив" Мацей Рыбус, скорее всего, выбыл на семь недель из-за травмы. Об этом сообщил источник, близкий футболисту.

"Рыбусу предстоит пройти углубленное медицинское обследование, чтобы понимать, нужна будет операция или нет. Футболист может пропустить шесть-семь недель из-за травмы паха", - сказал источник.

Человек, сообщающий эту информацию, заявил, что защитник получил травму год назад и на протяжении всего времени играл на уколах.

Скорее всего, Рыбус пропустит 4 матчах РПЛ и две встречи Лиги Чемпионов.

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