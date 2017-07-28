Рыбус: "Надеюсь попасть в сборную Польши на ЧМ-2018"

Новичок "Локомотива" Мацей Рыбус рассказал о своём желании сыграть на чемпионате мира 2018 года, который пройдёт в России.

"В "Лионе" я не так много играл. Из-за этого я выпал из сборной Польши. Надеюсь, что буду играть в "Локомотиве", благодаря чему попаду в сборную на чемпионат мира" - сказал 27-летний футболист.

Стоит отметить, что в активе Рыбуса 44 матча в составе сборной Польши и два забитых гола.

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