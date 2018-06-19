Рыбус назвал причину поражения Польши от Сенегала

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Рыбус назвал причину поражения Польши от Сенегала
Полузащитник сборной Польши Мацей Рыбус прокомментировал поражение своей команды от Сенегала (1:2) в матче первого тура группового этапа Чемпионата Мира-2018.

"Неожиданный результат, матч был без моментов с обеих сторон, но мы сами себе привезли два гола. Не знаю даже, что говорить. Атмосфера на чемпионате мира отличная, много наших болельщиков приехало, весь стадион был польский сегодня. Жаль, что не смогли их отблагодарить, порадовать", - цитируют Рыбуса российские СМИ.

"Очень плохо сыграли, мы умеем играть лучше. У нас есть два матча, чтобы это доказать. Следующий матч с Колумбией будет для обеих команд матчем жизни и смерти после поражений в первом туре", - добавил хавбек.

Матч Польша - Колумбия состоится 24 июня.

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