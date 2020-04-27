Рыбус оценил вероятность ухода из "Локомотива"
Левый защитник "Локомотива" Мацей Рыбус сделал заявление о своём будущем в московском клубе.
"Если чемпионат возобновится, то мой контракт будет действовать до его окончания. Однако на 80 процентов я его не продлю. До сих пор не было никаких переговоров, никто не говорил, останусь ли я в команде. Поэтому я понимаю, к чему всё идет", - сказал 29-летний футболист в интервью Wirtualna Polska.
Рыбус выступает за "железнодорожников" с лета 2017 года, сыграл 68 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
Ранее сообщалось об интересе к фулбеку со стороны клуба из Стамбула.
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