Рыбус оценил вероятность ухода из "Локомотива"

Теги локомотив москвамацей рыбус

Рыбус оценил вероятность ухода из "Локомотива"

Левый защитник "Локомотива" Мацей Рыбус сделал заявление о своём будущем в московском клубе.

"Если чемпионат возобновится, то мой контракт будет действовать до его окончания. Однако на 80 процентов я его не продлю. До сих пор не было никаких переговоров, никто не говорил, останусь ли я в команде. Поэтому я понимаю, к чему всё идет", - сказал 29-летний футболист в интервью Wirtualna Polska.

Рыбус выступает за "железнодорожников" с лета 2017 года, сыграл 68 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

Ранее сообщалось об интересе к фулбеку со стороны клуба из Стамбула.

Не пропустите: "Локомотив" не хочет продлевать контракт с Семиным на два месяца. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Таблоид Daily Mail составил символическую сборную сезона АПЛ

Таблоид Daily Mail составил символическую сборную сезона АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов