Рыбус оценил вероятность ухода из "Локомотива"

Левый защитник "Локомотива" Мацей Рыбус сделал заявление о своём будущем в московском клубе.

"Если чемпионат возобновится, то мой контракт будет действовать до его окончания. Однако на 80 процентов я его не продлю. До сих пор не было никаких переговоров, никто не говорил, останусь ли я в команде. Поэтому я понимаю, к чему всё идет", - сказал 29-летний футболист в интервью Wirtualna Polska.

Рыбус выступает за "железнодорожников" с лета 2017 года, сыграл 68 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

Ранее сообщалось об интересе к фулбеку со стороны клуба из Стамбула.

Не пропустите: "Локомотив" не хочет продлевать контракт с Семиным на два месяца. | http://soccernews.ru