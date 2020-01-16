Рыбус покинет "Локомотив"

Защитник московского "Локомотива" Мацей Рыбус уйдёт из клуба по окончании нынешнего сезона, утверждает футбольный агент Александр Маньяков.

По его информации, "железнодорожники" на фоне нового лимита на легионеров собираются летом усилить левый фланг обороны игроком с российским паспортом.

В связи с этим 30-летний поляк покинет столичную команду на правах свободного агента. 30 июня истечёт контракт между сторонами.

Рыбус выступает за "Локомотив" с лета 2017 года, сыграл 66 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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