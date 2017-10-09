Рыбус прокомментировал выход на ЧМ-2018

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Рыбус прокомментировал выход на ЧМ-2018

Защитник "Локомотива" и сборной Польши Мацей Рыбус дал комментарии в связи с выходом своей национальной команды в финальный турнир ЧМ-2018.

"Не каждый футболист этого достигает. Не объяснить словами. Мы понимаем, что отдали все силы, что нам удалось порадовать всю страну. После матча все танцевали, падали на траву, пели в раздевалке. Сейчас продолжим, наверное. Это состояние абсолютного счастья. 

Каким я вижу Чемпионат Мира? Нам с ребятами сложно фантазировать до тех пор, пока не прошла жеребьёвка. Большие красивые стадионы, жаркое русское лето, много людей. Я хорошо знаю Россию, много ездил и с "Тереком", и с "Локомотивом", но мундиаль - это совершенно новые условия и главное событие в карьере каждого. Этот турнир для большинства футболистов, как правило, первый и последний шанс. Польша играла на ЧМ-2006, прошло 12 лет, за это время целое поколение футболистов сменилось. Каждый из нас должен понимать важность такого события, как Чемпионат Мира" - сказал Рыбус

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