Рыбус: "Рад, что перешел именно в "Локомотив"

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Рыбус: "Рад, что перешел именно в "Локомотив"Новоиспеченный полузащитник московского "Локомотива" Мацей Рыбус прокомментировал свой трансфер в стан "железнодорожников".

"Конечно, мне приятно вернуться в страну, где я, можно сказать, начал играть в большой футбол. Рад, что перешел именно в "Локомотив". Это хорошая команда, против которой всегда тяжело. Видно, что в "Локомотиве" есть коллектив. Очень радует, как мы начали сезон. Надеюсь, продолжим в том же духе", - цитирует 27-летнего хавбека официальный сайт клуба.

Напомним, "Локомотив" планирует переименовать свой домашний стадион. | soccernews.ru

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