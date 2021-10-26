Рыбус рассказал, что изменилось в "Локомотиве" после прихода Гисдоля
Фото: инстаграм Мацея Рыбуса/Автор неизвестен
Защитник "Локомотива" Мацей Рыбус рассказал, что изменилось в московском клубе после того, как команду возглавил немецкий специалист Маркус Гисдоль.
"Мы пытаемся больше контролировать игру, играть в прессинг. Не всегда это получается, но пока прошло мало времени. У нас сейчас плотный график, играем через три, четыре дня — этого очень мало, чтобы пройти полный тренировочный цикл, нужно восстанавливаться. Но, в принципе, все понимают, что хочет тренер. Надеюсь, что с матча на матч игра и результаты будут лучше. Такая модель игры мне нравится", - приводит слова Рыбуса Sport24.
52-летний Гисдоль возглавил "Локомотив" 10 октября, сменив на посту главного тренера Марко Николича, который был отправлен в отставку. Под руководством немецкого наставника "железнодорожники" провели три матча, одержали одну победу, однажды сыграли вничью и потерпели одно поражение.
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