Рыбус сравнил сборные России и Польши

Защитник московского "Локомотива" Мацей Рыбус считает сопоставимым уровень национальных сборных России и Польши.

"Мне кажется, Польша и Россия - равные сборные, уровень похожий. А все наши игроки выступают в Европе из-за того, что у нас плохой чемпионат. В сборной практически нет футболистов из польской лиги, если только молодые. Да и они год-два поиграют, а потом уезжают в более сильные чемпионаты", - сказал игрок "железнодорожников".

30-летний Рыбус выступает за сборную Польши с ноября 2009 года, в его активе 55 матчей и 2 гола.

И россияне, и поляки примут участие в финальной части Евро-2020. Первые сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией, а вторые - с Испанией, Швецией и одним из победителей плей-офф Лиги Наций.

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