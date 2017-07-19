Рыбус стал игроком "Локомотива"

Защитник "Лиона" Мацей Рыбус перешел в "Локомотив", сообщает официальный сайт клуба.

Игрок заключил с московским клубом соглашение рассчитанное до лета 2020 года. Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро.

Напомним, что в период с 2012 по 2016 год Рыбус выступал за "Терек".

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