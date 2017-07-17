Рыбус во вторник подпишет контракт с "Локомотивом"

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Рыбус во вторник подпишет контракт с "Локомотивом"

Защитник "Лиона" Мацей Рыбус в ближайшее время станет игроком "Локомотива".

Ожидается, что "железнодорожники" во вторник официально объявят о трансфере 27-летнего поляка.

Ранее сообщалось, что Рыбус обойдётся "Локомотиву" в 1,5 миллиона евро. Футболист заключит с московским клубом контракт до лета 2020 года. | http://soccernews.ru

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