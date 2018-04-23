Рыбус: "Все команды хотят помешать "Локомотиву" в борьбе за чемпионство"
Защитник "Локомотива" Мацей Рыбус подвел итоги матча с "Уфой" (0:0), который прошел в рамках 27-го тура Премьер-лиги.
"Жаль, что второй матч подряд не можем забить голов. В игре против "Ахмата" моментов было больше. На этот раз – меньше, хотя во втором тайме все-таки создали два момента и должны были забивать. Но все в наших головах и ногах.
Обидно и нам, и тренеру, и болельщикам, что не удалось победить. Но видно, что сейчас все команды бьются до конца и хотят помешать нам в борьбе за чемпионство", - сказал он.
За три тура до конца первенства "Локомотив" лидирует в таблице с 57-ю очками. ЦСКА идет вторым и имеет на шесть баллов меньше. Третьим идет "Спартак", который набрал 60 очков, но имеет матч в запасе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|27
|57
|2
|ЦСКА Москва
|27
|51
|3
|Спартак Москва
|27
|50
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|49
|5
|Краснодар
|27
|47
|6
|Урал
|27
|36
|7
|Уфа
|27
|36
|8
|Арсенал Тула
|27
|36
|9
|Рубин
|27
|35
|10
|Ахмат
|27
|34
|11
|Динамо Москва
|27
|33
|12
|Ростов
|27
|31
|13
|Амкар
|27
|31
|14
|Анжи
|27
|24
|15
|Тосно
|27
|24
|16
|СКА Хабаровск
|27
|13