Рыбус: "Все команды хотят помешать "Локомотиву" в борьбе за чемпионство"

Защитник "Локомотива" Мацей Рыбус подвел итоги матча с "Уфой" (0:0), который прошел в рамках 27-го тура Премьер-лиги.

"Жаль, что второй матч подряд не можем забить голов. В игре против "Ахмата" моментов было больше. На этот раз – меньше, хотя во втором тайме все-таки создали два момента и должны были забивать. Но все в наших головах и ногах.

Обидно и нам, и тренеру, и болельщикам, что не удалось победить. Но видно, что сейчас все команды бьются до конца и хотят помешать нам в борьбе за чемпионство", - сказал он.

За три тура до конца первенства "Локомотив" лидирует в таблице с 57-ю очками. ЦСКА идет вторым и имеет на шесть баллов меньше. Третьим идет "Спартак", который набрал 60 очков, но имеет матч в запасе.