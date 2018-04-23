Рыбус: "Все команды хотят помешать "Локомотиву" в борьбе за чемпионство"

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Рыбус: "Все команды хотят помешать "Локомотиву" в борьбе за чемпионство"Защитник "Локомотива" Мацей Рыбус подвел итоги матча с "Уфой" (0:0), который прошел в рамках 27-го тура Премьер-лиги.

"Жаль, что второй матч подряд не можем забить голов. В игре против "Ахмата" моментов было больше. На этот раз – меньше, хотя во втором тайме все-таки создали два момента и должны были забивать. Но все в наших головах и ногах.

Обидно и нам, и тренеру, и болельщикам, что не удалось победить. Но видно, что сейчас все команды бьются до конца и хотят помешать нам в борьбе за чемпионство", - сказал он.

За три тура до конца первенства "Локомотив" лидирует в таблице с 57-ю очками. ЦСКА идет вторым и имеет на шесть баллов меньше. Третьим идет "Спартак", который набрал 60 очков, но имеет матч в запасе.

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Команда М О
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2 ЦСКА Москва 27 51
3 Спартак Москва 27 50
4 Зенит Санкт-Петербург 27 49
5 Краснодар 27 47
6 Урал 27 36
7 Уфа 27 36
8 Арсенал Тула 27 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 27 34
11 Динамо Москва 27 33
12 Ростов 27 31
13 Амкар 27 31
14 Анжи 27 24
15 Тосно 27 24
16 СКА Хабаровск 27 13
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