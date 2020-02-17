Рыбус высказался о своём будущем в "Локомотиве"
Левый защитник "Локомотива" Мацей Рыбус выразил надежду, что московский клуб предложит ему продлить контракт, истекающий грядущим летом.
"Разговоров о продлении контракта пока нет. В декабре прилетал мой агент, разговаривал с клубом, но никакого решения нет. Нужно хорошо доиграть сезон. Надеюсь, предложение будет. Могу вести переговоры с другими клубами, но не веду. Пока я сосредоточен на футболе, результатах клуба, на том, чтобы получать удовольствие от игры после операции и поехать на Евро-2020 со сборной Польши. Вообще не беспокоюсь о вопросе контракта. Если "Локомотив" скажет, что не будет продлевать, пойду в другой клуб", - сказал 30-летний футболист.
Рыбус выступает за "Локомотив" с лета 2017 года, сыграл 66 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
В январе известный футбольный агент Александр Маньяков сообщил о планах "железнодорожников" расстаться с поляком из-за нового лимита на легионеров, который вступит в силу в следующем сезоне.
Не пропустите: "Локомотив" отказался от трансфера нападающего сборной Италии. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Сборная России отреагировала на дебютный гол Смолова за "Сельту"
-
Рыбус сравнил сборные России и Польши
-
Артета прокомментировал решение УЕФА отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках
-
"Спасибо, братва": Смолов поблагодарил игроков "Локомотива" за поддержку
-
"Милан" нашёл замену для Доннаруммы
-
"Бавария" определила четыре трансферные цели на лето
-
Тренер "Сельты" объяснил замену Смолова в середине второго тайма матча с "Реалом"
-
Агент Стерлинга отреагировал на слухи об интересе "Реала"
-
Бывший арбитр Андухар считает, что Бэйл заслуживал удаления в матче с "Сельтой"
-
Лопырева высказалась о дебютном голе Смолова за "Сельту"
-
"Спартак" нацелился на голландского вингера
-
"Локомотив" показал реакцию игроков команды на гол Смолова в ворота "Реала"
-
Янг стал первым с 1997 года англичанином, забившим за "Интер" в Серии А
-
Смолов прокомментировал свой дебютный гол за "Сельту"
-
Рыбус высказался о своём будущем в "Локомотиве"
-
Уткин ярко отреагировал на дебютный гол Смолова за "Сельту"
-
Главные новости дня: 16 февраля
-
5
"Реал" не смог обыграть "Сельту" Смолова в матче Примеры
-
1
"Лацио" одержал волевую победу над "Интером"
-
Игрок румынского клуба получил ужасный удар ногой по лицу во время матча
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15