Рыбус высказался о своём будущем в "Локомотиве"

Левый защитник "Локомотива" Мацей Рыбус выразил надежду, что московский клуб предложит ему продлить контракт, истекающий грядущим летом.

"Разговоров о продлении контракта пока нет. В декабре прилетал мой агент, разговаривал с клубом, но никакого решения нет. Нужно хорошо доиграть сезон. Надеюсь, предложение будет. Могу вести переговоры с другими клубами, но не веду. Пока я сосредоточен на футболе, результатах клуба, на том, чтобы получать удовольствие от игры после операции и поехать на Евро-2020 со сборной Польши. Вообще не беспокоюсь о вопросе контракта. Если "Локомотив" скажет, что не будет продлевать, пойду в другой клуб", - сказал 30-летний футболист.

Рыбус выступает за "Локомотив" с лета 2017 года, сыграл 66 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

В январе известный футбольный агент Александр Маньяков сообщил о планах "железнодорожников" расстаться с поляком из-за нового лимита на легионеров, который вступит в силу в следующем сезоне.

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