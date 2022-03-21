Рыбус заразился коронавирусом

Фото: инстаграм Рыбуса\Автор неизвестен

Игрок московского "Локомотива" и сборной Польши Мацей Рыбус сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Польской федерации футбола.

Уже 24 марта они сыграют товарищеский матч против команды Шотландии.

29 марта Польша сыграет либо с Чехией, либо со Швецией в финале отбора к чемпионату мира-2022.

В нынешнем сезоне Рыбус сыграл 20 матчей в составе "Локомотива", в которых сделал две результативные передачи.

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