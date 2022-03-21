Рыбус заразился коронавирусом
Фото: инстаграм Рыбуса\Автор неизвестен
Игрок московского "Локомотива" и сборной Польши Мацей Рыбус сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Польской федерации футбола.
Уже 24 марта они сыграют товарищеский матч против команды Шотландии.
29 марта Польша сыграет либо с Чехией, либо со Швецией в финале отбора к чемпионату мира-2022.
В нынешнем сезоне Рыбус сыграл 20 матчей в составе "Локомотива", в которых сделал две результативные передачи.
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