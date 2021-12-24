Рыночная стоимость Роналду упала на 22 процента

Фото твиттер Криштиану Роналду

Авторитетный портал Transfermarkt обновил данные о рыночной стоимости футболистов, выступающих в АПЛ.

Цена на форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду снизилась на 22,2% - с 45 до 35 миллионов евро.

В текущем сезоне 36-летний португалец сыграл за "красных дьяволов" 18 матчей, забил 13 голов и сделал 2 ассиста.

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