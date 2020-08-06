Рыскин рассказал о несостоявшемся переходе Холанда в "Ростов"

Несколько лет назад форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд мог оказаться в России.

"Не хочу говорить, а то правда расстраиваться начинаю. Мы когда смотрели Сигурдарссона увидели Норманна и Холанда. Посмотрели Эрлинга и решили, что надо брать. Ну и вот, мы узнали цену. Сумма называлась около 2,5-3 миллионов. Ему 17 лет было. Ему, по-моему, ещё переезжать нельзя было. 17 или 18, что-то вот такое. Мы говорим, нет, 2,5-3 миллиона - это очень дорого, мы за ним понаблюдаем. Понаблюдали. Наблюдаем до сих пор", - рассказал спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин.

Речь идёт о периоде, когда юный нападающий ещё выступал за "Молде". Оттуда он ушёл в "Ред Булл Зальцбург", а прошлой зимой был куплен "Боруссией".

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