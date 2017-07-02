Рюдигер близок к переходу в "Челси"

"Рома" приняла предложение "Челси" по трансферу защитника Антонио Рюдигера, сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

По информации ресурса, сумма сделки составит 33 миллиона евро, ещё пять миллионов будут доступны в качестве бонусов.

Ожидается, что в понедельник Рюдигер пройдёт медицинское обследование в "Челси", после чего подпишет пятилетний контракт с зарплатой 4,6 миллионов евро в год.

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