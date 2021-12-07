Рюдигер близок к уходу из "Челси"

Теги антонио рюдигерчелсиреал мадрид

Рюдигер близок к уходу из "Челси"Фото: инстаграм Рюдигера/Автор неизвестен

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер близок к тому, чтобы покинуть лондонский "Челси" на правах свободного агента, сообщает Indy Football.

По информации источника, агент немецкого футболиста заключил неофициальное соглашение с мадридским "Реалом". Однако на данный момент еще ничего не подписано.

Контракт Рюдигера с "Челси" рассчитан до конца текущего сезона. В нынешнем сезоне немец сыграл 14 матчей в АПЛ, в которых забил 2 гола.

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