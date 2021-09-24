Рюдигер готов перейти в "Баварию", но при одном условии

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Рюдигер готов перейти в "Баварию", но при одном условии

Фото инстаграм Антонио Рюдигера

Центральный защитник "Челси" Антонио Рюдигер пока не определился со своим будущим, однако его уход из лондонского клуба вполне возможен.

По информации Bild, "синие" пока отказываются повышать зарплату немцу до требуемого уровня - 10 миллионов евро в год.

"Челси" готов платить игроку 8,5 миллиона за сезон, однако тот предложенными условиями недоволен.

В связи с этим 28-летний Рюдигер может перейти в "Баварию", если мюнхенцы согласятся на его условия.

Контракт центрбека с "Челси" истекает в июне 2022 года, после чего он сможет сменить команду бесплатно.

Не пропустите: Рюдигер высказался о своём будущем в "Челси". | http://soccernews.ru
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