Рюдигер громко высказался о тренировках Сарри

Теги челсиантонио рюдигермаурицио сарри

Рюдигер громко высказался о тренировках Сарри

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер дал понять, что он не в восторге от тренировочного процесса в лондонской команде.

Напомним, что "синих" сейчас возглавляет Маурицио Сарри, однако в ближайшее время он может быть уволен со своего поста.

"Что касается тренировок Сарри, то они напоминают мне школу, когда сидишь и слушаешь учителя, но звучит одно и то же. Конечно, иногда это воспринимается сложно и даже с негативом. Впрочем, мы должны выполнять свою работу", - приводит слова немца The Sun.

В текущем сезоне 25-летний Рюдигер сыграл за "Челси" 32 матча и забил 1 гол.

По итогам 26 туров "пенсионеры" занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 50 очков.

Не пропустите: Сарри прокомментировал информацию о его возможном уходе из "Челси". | http://soccernews.ru

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