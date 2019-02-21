Рюдигер громко высказался о тренировках Сарри
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер дал понять, что он не в восторге от тренировочного процесса в лондонской команде.
Напомним, что "синих" сейчас возглавляет Маурицио Сарри, однако в ближайшее время он может быть уволен со своего поста.
"Что касается тренировок Сарри, то они напоминают мне школу, когда сидишь и слушаешь учителя, но звучит одно и то же. Конечно, иногда это воспринимается сложно и даже с негативом. Впрочем, мы должны выполнять свою работу", - приводит слова немца The Sun.
В текущем сезоне 25-летний Рюдигер сыграл за "Челси" 32 матча и забил 1 гол.
По итогам 26 туров "пенсионеры" занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 50 очков.
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|26
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|3
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|Манчестер Юнайтед
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|Арсенал Лондон
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|Вулверхэмптон
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